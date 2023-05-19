Гурт Cape Cod випустив мініальбом «Матч Поінт»

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Український гурт Cape Cod презентує мініальбом «Матч Поінт». У реліз увійшло п’ять треків.

Реліз «Матч Поінт» мав відбутися навесні 2022 року. Обкладинку знято 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення. Стилістично мініальбом залишився таким, як його задумали автори – саунд-продюсер Максим Сікаленко та вокаліст Олексій Боднар. Проте з плином часу у треків з’явилися нові сенси та глибше забарвлення.

Тепер легкі танцювальні мелодії Cape Cod звучать і сприймаються такими, що пройшли через відчуття особистого та суспільного болю, проте з надією про світле майбутнє.

«Але з початком повномасштабного вторгнення ставлення до музики і до творчості змінилося на 180 градусів. Тепер творчість повинна працювати цілеспрямовано і менш поверхнево — або мотивувати, або давати людям трохи перепочити задля подальшої праці на перемогу, або спонукати на допомогу армії чи волонтерам. Саме тому після виходу релізу ми запустимо дві ініціативи, направлені на це. Одна з них це співпраця з Ponchyk Boy (пончик, розроблений спеціально під мініальбом). Друга — лімітоване видання кінематографічного постера з автографами головних героїв кліпу», — каже Максим Сікаленко.