Yahoo News: США можуть навчити українських пілотів літати на F-16 за 4 місяці. Два українських аси на симуляторах перевершили очікування

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Reuters

США можуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці замість 18. Таку оцінку в Пентагоні дали після того, як два українських пілоти пройшли двотижневу перевірку на авіасимуляторах.

Про це пише Yahoo News із посиланням на звіт американців.

Документ містить детальну оцінку тестувань двох українських пілотів на авіабазі в штаті Аризона. Україна відправила двох пілотів — винищувачів МіГ-29 та Су-27. До цього вони не проходили навчання на F-16, лише коротке ознайомлення. Після цього провели девʼять сеансів на авіасимуляторах загальною тривалістю 11,5 години.

Обидвох українських пілотів оцінювали чотири досвідчених інструктори ВПС США, кожен з яких налітав тисячі годин на F-16. Вони зробили висновок, що українці змогли виконати низку «технічних маневрів», зокрема посадку літака після відмови двигуна. Крім цього, пілоти змогли виконувати імітаційні атаки на основі заданих параметрів.

Основною проблемою інструктори вважають складну авіоніку F-16 англійською мовою. Але вони кажуть, що протягом двох тижнів обидва пілоти мали «помітне покращення володіння англійською мовою». Також пілоти не були знайомі з польотами стандартних груп літаків США, оскільки були навчені за тактиками радянських часів.

Попри ці недоліки у висновку звіту зазначено, що «зважаючи на набір навичок, які продемонстрували Військово-повітряні сили України», чотири місяці для опанування літаків F-16 — це цілком реалістичний термін навчання.