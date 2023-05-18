Reuters: Пентагон через бухгалтерську помилку переоцінив допомогу Україні на $3 мільярди

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Twitter / Олексій Резніков

Пентагон на $3 мільярди переоцінив вартість американської зброї, яку відправив до України. Це відкриває можливість передачі додаткового озброєння.

Про це агентству Reuters заявив представник Сенату та представник Міністерства оборони США.

Під час підрахунків Пентагон використав суми, які потрібні для заміщення цього озброєння (тобто скільки треба грошей, аби придбати нове). А треба було підраховувати вартість зброї, коли її купували. Ідеться про зброю, яку США відправляли зі своїх запасів.

«Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні», — сказав один із високопосадовців Пентагону.

Конгресу повідомлять про коригування бухгалтерського обліку. Представник Міністерства оборони сказав, що кількість переоціненої зброї може зрости.