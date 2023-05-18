Вищий антикорупційний суд не дав закрити справу щодо нардепа Дубневича про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці»

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокуратури та скасувала закриття справи народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93,2 млн грн «Укрзалізниці».

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 18 травня.

Тепер справу повернуть у першу інстанцію і будуть розглядати з підготовчого провадження.

8 вересня 2022 року колегія суддів ВАКС закрила справу — сплив строк досудового розслідування. Прокурор не погодився з цим і подав апеляцію.

Справа Ярослава Дубневича

За даними слідства, Дубневич і ще вісім чиновників організували схему, за якою філія УЗ «Центр забезпечення виробництва» з 2015 по 2017 рік закуповувала стрілочну продукцію за істотно завищеними цінами. Для цього до тендерів залучали компанії-посередники, одна з яких належить Дубневичу.

Сам Дубневич нібито лобіював виділення коштів з бюджету «Укрзалізниці» на закупівлю товарів у підконтрольних йому компаній. Збитки від схеми — понад 93 млн грн.