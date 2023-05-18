Китові акули почали сприймати австралійських учених як риб-чистильників

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Violeta J Brosig, Blue Media Exmouth

Біля узбережжя Австралії китові акули почали сприймати науковців, що збирають зразки для досліджень з їхніх тіл, як риб-чистильників, пише ABC.

Дослідники зішкрібають з акул ракоподібних паразитів за допомогою пластикових ножів. Те ж саме (тільки без ножів) роблять риби-причепи. Але, на відміну від людей, вони не можуть дістатися до куточків пащі і важкодоступних плавників. Імовірно, саме через це китові акули виявляють прихильність до вчених і спокійно йдуть на контакт. Поряд з людьми тварини сповільнюються і дозволяють підпливти ближче.

«Я думаю, що китові акули, напевно, дивляться на мене і думають: «Що це за неелегантна, погано плаваюча штука?», а коли я починаю зішкрібати молюсків з губ, напевно, думають: «О боже, це найбільша риба-чистильник, яку я коли-небудь бачив», — розповів старший науковий співробітник Університету Західної Австралії Марк Мікан.