Компанія BMW випустила електричний човен з індивідуальним саундтреком Ганса Циммера

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BMW

Компанія BMW спільно із TYDE, яка будує розкішні яхти, розробили повністю електричний човен.

Про це пише Engadget.

Це однопалубний човен, який може прийняти на борт приблизно 10 людей. Його максимальна швидкість — близько 55 кілометрів на годину. Для порівняння: човен Jaguar на акумуляторі, що побив рекорд швидкості у 2018 році, розігнався до 128 кілометрів на годину.

BMW

Всесвітньовідомий композитор Ганс Циммер, який написав музику до «Короля Лева», «Піратів Карибського моря» та багатьох інших популярних фільмів, створив саундтрек до цього човна.

У пресрелізі BMW також йдеться, що бортова аудіосистема підтримує Dolby Atmos, щоб забезпечити «чудову якість звуку», але невідомо, чи може вона перекрити шум води навколо.