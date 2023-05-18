СБУ повідомила про підозру служителю УПЦ МП, який освячував росіян під час окупації Харківщини

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СБУ

Служба безпеки України викрила клірика Української православної церкви Московського патріархату. Йому повідомили про підозру за виправдовування російської агресії в медіа (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

За даними СБУ, під час тимчасової окупації Ізюмського району священнослужитель підтримав окупантів і закликав громаду наслідувати його приклад. Також він заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується тільки Російській православній церкві.

Служба безпеки України

Клірик писав листа помічнику московського патріарха Кирила, аби той надіслав «гуманітарну допомогу», і давав коментарі російським пропагандистам, у яких обмовляв українських військових і героїзував військо окупантів. А щоб зробити мешканців регіону «лояльними» до ворога, роздавав російські товари.

Підозрюваному загрожує до 8 років увʼязнення.