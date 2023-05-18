Молдова більше не використовує газ та електроенергію з росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Konstantin T
Молдова більше не використовує газ та електроенергію з росії. На початку повномасштабної війни 100% енергії, яку споживала Молдова, походили з рф.
Про це заявив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан на конференції з питань безпеки в Бухаресті.
«Тепер країна інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно», — сказав Дорін Речан.
За його словами, Румунія допомогла Молдові впоратися з енергетичними викликами.
- У жовтні 2022 року Молдова підписала контракт із Болгарією про транзит газу. Це відкрило для неї доступ до закупівлі газу з терміналів у Греції та Туреччини.