Південна Європа готується до рекордної посухи влітку — фермери прогнозують найгірший врожай за останні десятиліття

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Південна Європа готується до рекордної літньої посухи влітку — деякі регіони вже потерпають від нестачі води, а фермери очікують на найгірші врожаї за останні десятиліття.

Про це повідомляє Reuters.

В Іспанії та на півдні Франції грунти стали абсолютно сухими, а низький рівень води в річках і водосховищах ставить під загрозу виробництво гідроенергії цього літа.

Учені попереджають, що зі зростанням температури влітку Європу чекає ще більше посушливе літо, ніж минулого року, коли зафіксували рекордні температури. Минулорічну посуху в Європі дослідники ЄС назвали найгіршою за останні 500 років.

Наразі найскладніша ситуація склалася в Іспанії.

Звертаючись за екстреною допомогою до ЄС, міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас попередив, що «ситуація, спричинена цією посухою, має такі масштаби, що її наслідки не можуть бути подолані лише за рахунок національних коштів».

Деякі фермери вже повідомили, що втрати врожаю сягають 80%, найбільше постраждали зернові та олійні культури. Від посухи також потерпає 90% материкової частини Португалії.

Подібні проблеми можуть виникнути також в Італії, де до 80% водопостачання країни йде на сільське господарство. Через цьогорічний тонкий сніговий покрив у горах і низьку вологість ґрунту італійські фермери планують скоротити посівні площі.

У Франції лютий став рекордно посушливим, ще із зими в уряді заговорили про необхідність економити воду та готуватися до вкрай складного літа.

Від ранньої сезонної спеки постраждала значна частина Піренейського півострова загалом. Посуха, зокрема, охопила Іспанію, де квітень виявився найспекотнішим і найсухішим за всю історію спостережень. Мадрид попросив у Європейського Союзу надати підтримку фермерам, які страждають в умовах екстремальної посухи.