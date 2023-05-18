У Криму на залізниці стався вибух — з рейок зійшли вагони із зерном
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Криму, неподалік Бахчисараю стався вибух на залізниці — з колії зійшли вісім вагонів із зерном, пʼять із них перекинулися.
Вибух у Сімферопольському районі стався о 08:20. Рух електропотягів на перегоні Сімферополь — Севастополь припинено.
Інформацію про вибух підтвердив і кремлівський ставленик у Криму Сергій Аксьонов. За його словами, ніхто не постраждав.
Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував вибух на залізниці в окупованому Криму. Він заявив, що по підірваних коліях перевозили зброю, боєприпаси та техніку, тому «цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер деякий час не функціонуватимуть».
- Починаючи із серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Зазвичай російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках і роботою ППО».