Папараці переслідували машину принца Гаррі та Меган Маркл понад дві години. Це була ледь не «катастрофічна погоня»

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Getty Images / «Бабель»

У Нью-Йорку папараці понад дві години переслідували машину принца Гаррі, у якій також були його дружина Меган Маркл та її мати. Через це на дорозі сталось кілька аварій.

Про це повідомив представник принца, цитує BBC.

Інцидент стався після того, як герцог і герцогиня Сассекські в Нью-Йорку відвідали премію Фонду Miss Foundation Women, який нагороджує жінок за активну феміністичну позицію. «Невтомне переслідування папараці» тривало понад дві години та призвело до зіткнень з іншими автівками, пішоходами та поліцейськими. Представник принца наголосив, що це була «ледь не катастрофічна автомобільна гонитва».

«Публічна фігура викликає певний інтерес з боку громадськості, але це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки», — додав представник Гаррі.