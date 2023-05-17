Вперше в історії глобальна температура світу, найімовірніше, зросте на 1,5 °C

Новини

Annie Spratt / Unsplash

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вважає, що з великою ймовірністю глобальна температура світу підніметься до рекордних показників протягом наступних пʼяти років і перевищить показник у 1,5 °C.

До того ж існує майже 100% ймовірность того, що принаймні один рік за період 2023 —2027 років та всі ці пʼять років загалом стануть найтеплішими за всю історію спостережень.

Причинами називають парникові гази та Ель-Ніньо. Така суттєва зміна клімату «матиме далекосяжні наслідки для здоров’я, продовольчої безпеки, управління водними ресурсами та навколишнього середовища; ми повинні бути готові», каже генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Імовірність тимчасово (так, це зростання може то сповільнюватися, то пришвидшуватися) перевищити 1,5°C зростає з 2015 року, коли вона була майже нульова