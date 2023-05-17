Китай оштрафував гумористів на $2 мільйони за жарт про армію
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Sina Weibo
Китай оштрафував одне з найвідоміших у країні обʼєднань коміків Xiaoguo Culture на 14,7 мільйона юанів ($2,13 мільйона). Їх звинуватили в «заподіянні шкоди суспільству» через жарт про китайську армію.
Про це пише Reuters.
Жарт прозвучав у стендап-шоу Лі Хаоші, який виступає під псевдонімом House. Комік сказав, що взяв з вулиці додому двох бродячих собак, а погоня його псів за білками нагадала йому фразу «мати гарний стиль роботи, вміти битися і вигравати битви». Саме це гасло президент Китаю Сі Цзіньпін використовував у 2013 році для характеристики армії Китаю.
Один із глядачів, який був на виступі Лі в Пекіні 13 травня, назвав жарт принизливим для Народно-визвольної армії Китаю. Після цього ролик зі стендапером став вірусним у китайських соцмережах.
«Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи людині використовувати столицю Китаю як сцену для безпідставного наклепу на славний імідж НВАК», — заявили в Пекінському підрозділі Міністерства культури та туризму Китаю. Тепер Xiaoguo Culture заборонять проводити будь-які шоу в Пекіні.
У відповідь на штраф Xiaoguo Culture заявила, що розірвала контракт з Лі.
- Організація Xiaoguo Culture була заснована в Шанхаї в 2015 році і зробила відомими сотні місцевих стендаперів. Гумористичне обʼєднання вже потрапляло в поле уваги китайської влади. У липні 2021 року компанію оштрафували на 200 тисяч юанів ($1 591) за публікацію реклами, в якій комік жартує про бренд нижньої білизни з коментарями, які нібито обʼєктивують жінок.