Угорщина підтвердила, що блокує виділення коштів Україні зі спеціального фонду ЄС
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
В уряді Угорщини підтвердили, що заблокували виділення чергового траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру. Він фінансує державам-членам вартість військового обладнання, яке вони передають Україні.
Про це пише Reuters.
В уряді Угорщини кажуть, що не погоджуються з використанням Європейського фонду миру «виключно для України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах».
Там вважають, що гроші також мають виділяти на Балкани і Північну Африку, і для Угорщини «дуже важливо, аби ці питання були розʼяснені».
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто погрожував заблокувати санкції проти росії, якщо Україна не виключить угорський OTP Bank із переліку спонсорів війни.