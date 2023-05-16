Угорщина підтвердила, що блокує виділення коштів Україні зі спеціального фонду ЄС

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В уряді Угорщини підтвердили, що заблокували виділення чергового траншу на €500 мільйонів з Європейського фонду миру. Він фінансує державам-членам вартість військового обладнання, яке вони передають Україні.

Про це пише Reuters.

В уряді Угорщини кажуть, що не погоджуються з використанням Європейського фонду миру «виключно для України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах».

Там вважають, що гроші також мають виділяти на Балкани і Північну Африку, і для Угорщини «дуже важливо, аби ці питання були розʼяснені».