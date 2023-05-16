Медіа: За забудову окупованого Маріуполя відповідає російський олігарх Олексій Рєпік, він має нерухомість і бізнес у США
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Один з найбагатших росіян, олігарх Олексій Рєпік відповідальний за забудову окупованого Маріуполя. Рєпіку належить компанія «Р-Строй», яка є одним з основних забудовників міста.
Про це ідеться в розслідуванні Scanner Project.
Компанію «Р-Строй» заснували у травні 2022 року — коли росія окупувала Маріуполь. Компанія майже зразу зайнялася будівництвом житлових будинків і цивільної інфраструктури в місті, а також брала участь у «благодійних проєктах» у штабі пропагандиста Захара Прилєпіна.
Scanner Project зʼясувало, що Рєпік має фармацевтичний бізнес у США — компанію «Р-Фарм», що зареєстрована у штаті Делавер і має фабрику в німецькому місті Іллертіссен.
Через три місяці після початку повномасштабного вторгнення в Україну Рєпік, побоюючись санкцій, приховав себе зі списку власників компанії «Р-Фарм». У серпні 2022 року він продав компанію. Однією з нових власниць стала його мати Валерія Даєва. Її компанія «Петруско» — основний спонсор «Р-Строй» та вже перерахувала на рахунки компанії-забудовника 108 мільйонів рублів (понад $1,3 мільйона).
Також Рєпік має будинок у США. Його маєток розташований у Сан-Франциско, він коштує $19,1 мільйона. Крім цього, щонайменше троє з чотирьох дітей олігарха народились у Штатах. У США Рєпік із сімʼєю жив і після 2014 року. Так, у 2017 році він відвідав інавгурацію Дональда Трампа та сфотографувався з майбутнім директором ЦРУ і державним секретарем Майком Помпео, назвавши його «хорошим сусідом» та «чарівною людиною».
- Олексій Рєпік — російський громадський діяч, бізнесмен, із 2014 по 2019 рік був президентом Загальноросійської громадської організації «Ділова росія». За даними Forbes, у списку найбагатших бізнесменів росії Рєпік посідає 45 місце зі статком $2,9 мільярда. Щодо Рєпіка санкції запровадили тільки Україна, Велика Британія та Австралія.