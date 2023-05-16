ЄБРР порахував, скільки іноземних інвестицій потрібно Україні для швидкого повоєнного відновлення

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Giorgio Trovato / Unsplash

Для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму $50 мільярдів щорічно протягом пʼяти років.

Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) «Регіональні економічні перспективи».

Згідно з ним, 29% економік, які вийшли зі збройного конфлікту, досягають свого довоєнного рівня валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення протягом пʼяти років.

Щоб Україна відновилася протягом цього періоду, її економіка має зростати на 14% на рік протягом усіх пʼяти років. Це підвищить середній ВВП до $225 мільярдів з приблизно $150 мільярдів станом на 2022 рік у постійних цінах.

Основною рисою періодів стійкого і високого економічного зростання є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

«До війни помірні обсяги інвестицій в Україні в основному фінансувалися за рахунок внутрішніх заощаджень. Приплив капіталу становив лише 3% ВВП на рік у 2010—2021 роках. А прямі іноземні інвестиції, як правило, суттєво падають після завершення конфлікту та потребують багато часу на відновлення», — зазначають в ЄБРР.

Тепер, щоб покрити різницю між необхідним рівнем інвестицій і наявними внутрішніми заощадженнями, імовірно, потрібно буде зовнішнє фінансування (чистий приплив капіталу) у розмірі 20% ВВП або $50 мільярдів на рік.

Банк також наголосив на важливості балансу між приватним та державним секторами разом із важливою роллю зовнішньої допомоги.

«Приватні та державні інвестиції, як правило, доповнюють одне одного, у постконфліктній ситуації та загалом. Крім фінансування, приватний сектор надає вкрай необхідний технологічний досвід, ноу-хау в управлінні та фокусується на економічній ефективності», — зазначили в ЄБРР.