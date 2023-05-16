До Німеччини прибув 31 американський танк Abrams. На них навчатимуть українських військових
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters
У Пентагоні заявили, що до Німеччини прибув 31 американський танк M1 Abrams. Вони призначені для навчань українських військових.
Про це пише CNN.
За словами речника Пентагону Патріка Райдера, у найближчі кілька тижнів українці почнуть тренуватися на американських танках на полігоні у німецькому Графенворі. Навчання триватимуть кілька місяців, а восени танки відправлять в Україну.
Танки, які зараз надходять до Німеччини, спеціально призначені для навчання українських екіпажів, а ті машини, які зрештою відправлять в Україну, наразі ремонтують і готують до відправлення.
«Оскільки ми робимо це одночасно, ми зможемо надати їм ці танки восени, щоб доставити їх в Україну до кінця року», — сказав Райдер.
- Затримка з постачанням до України Abrams повʼязана з видаленням технологій, які можуть потрапити до росіян, повідомило 8 травня видання USA Today із посиланням на експертів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті заявляв, що наприкінці квітня країни НАТО та учасники Контактної групи «Рамштайн» доставили в Україну понад 230 танків, 1 550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад девʼяти нових бронетанкових бригад.