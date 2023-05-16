Війна закінчиться, лише коли Україна стане частиною Заходу. Провідні світові медіа про війну 15 травня

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«Бабель»

Експосол США в НАТО, президент Чиказької ради глобальних відносин Іво Даадлер написав колонку в POLITICO про те, що «питання не в тому, чи Україна має стати частиною євроатлантичної спільноти ― а в тому, коли і як це станеться». Лише так, на думку Даадлера, війна між росією та Україною завершиться ― принаймні, надовго. Автор згадує свої враження від недавньої поїздки до Києва. Його співрозмовники з числа українських розвідників запевняли, що навіть у випадку, якщо ЗСУ відкинуть росіян за кордони України 1991 року, десь у 2027―2028 році Кремль знову накопичить достатньо сил на воєнну кампанію. Навряд чи ворог України найближчим часом припинить існування ― і також малоймовірно, що раптом росіяни змінять своє ставлення до України та її державності.

Українці зараз, з одного боку, захищають Європу ― а з іншого, страждають саме через те, що свого часу обрали європейський, прозахідний вектор розвитку, нагадує Даадлер. Якби Київ залишався в орбіті Москви, навряд чи дійшло б до війни. І вже бодай через це західна спільнота має взяти українців до своїх лав: народ це точно заслужив. Однак ідеться не лише про політичний, а й про безпековий союз. Цей крок був би вигідний самій Європі ― з кількох причин.

По-перше, якщо уявити, що Захід продовжує підтримувати Україну зброєю, не накриваючи своєю «безпековою парасолькою» ― то поряд із у кілька разів більшим противником високі шанси отримати ще один Ізраїль. Це не надто приваблива опція, запевняє автор матеріалу: в підсумку Україна може стати країною, що не довіряє сусідам, суспільство якої постійно перебуває в напруженні, де сильна, близька до авторитарної держава, відчутні націоналістичні тенденції, а також наміри й, можливо, спроби набути ядерний статус. Така країна точно не сприяла б відчуттю безпеки на континенті ― тож уникнути такого сценарію в інтересах самого Заходу.

Другий аргумент за прийняття України до НАТО має історичні паралелі. «Ніякий план Маршалла не став би успішним ― і Європейська спільнота не утворилася б ― без створення НАТО, ― згадує експосол. ― З 15 країн, які приєдналися до ЄС після завершення Холодної війни, усі, окрім кількох нейтральних держав, перед цим стали членами НАТО. Здатність України постати сильною, активною, заможною нацією по війні критично залежить від її безпеки. Власне, цього поточне протистояння і стосується».

Лише коли до росії остаточно дійде, що ніякі рішення щодо майбутнього України не можуть прийматись у Москві, пише Даадлер, війна завершиться. Це станеться, якщо Україна стане членом альянсу. При цьому не йдеться про те, щоб включати Україну до НАТО просто зараз, коли в країні усе ще вирує війна. Поки країна перебуває у стані воєнного конфлікту, а її кордони оспорюються, це занадто небезпечно для всього альянсу, запевняє автор. Однак його члени мають чітко й документально запевнити Україну в тому, що вона неодмінно увійде в НАТО ― за дотримання чіткого переліку умов. «Захід же запропонував швидкісний механізм вступу Фінляндії та Швеції. Точно так само треба діяти й щодо України», підсумовує Даадлер.

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