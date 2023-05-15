FT: Країни ЄС підтримали пропозицію заборонити утилізацію непроданого одягу

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Країни-члени Європейського Союзу попередньо схвалили заборону на утилізацію непроданого одягу. Так вони хочуть скоротити відходи текстильної промисловості й, відповідно, парникових газів.

Про це пише Financial Times.

У березні 2022 року Єврокомісія підготувала план, спрямований на заохочення переробки й повторного використання товарів. Там назвали «вкрай поширеною екологічною проблемою» знищення непроданих товарів, як-от текстилю і взуття.

Наприкінці минулого тижня країни-члени ЄС підтримали конкретну заборону на знищення «одягу або аксесуарів до одягу», яка буде включена до вимог до екодизайну для виробників на території держав-членів.

Згідно з проєктом пропозиції, кожен товар матиме «паспорт продукту», який міститиме інформацію про те, як його було виготовлено, а до онлайн-маркетплейсів висунуть вимоги, які гарантуватимуть, що вони збувають відповідну продукцію.

Малий бізнес від заборони буде звільнений, а середній бізнес, який налічує до 249 працівників і має річний оборот менше €50 мільйонів, отримає більше часу на перехід.

Франція, Німеччина та Нідерланди виступили за схвалення заборони, проти були такі держави-члени ЄС, як Швеція, де розташований гігант роздрібної торгівлі одягом H&M. Деякі країни-члени Євросоюзу також пропонували, аби вимоги до екодизайну поширювались на електронні пристрої та взуття.