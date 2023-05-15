NYT: У США затримали двох росіян, які в обхід санкцій продавали запчастини авіакомпаніям із росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
У США затримали двох росіян через звинувачення в порушенні експортного контролю. Вони в обхід санкцій продавали запчастини для російської авіації.
Про це пише The New York Times.
Минулого року росіянин Олег Пацуля, який жив у США, запропонував російській авіакомпанії «Росія» постачати необхідні їй запчастини та електроніку в обхід санкцій. Для цього використовували мережу компаній із США, Туреччини та рф.
Пацулю та його спільника затримали минулого четверга. Їх звинуватили в порушенні санкцій та відмиванні коштів.
Американський агрегатор торгових даних Import Genius показав, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були відправлені російським авіакомпаніям, які перебувають під санкціями. Йдеться про «Росію», «Аерофлот», «Урал», «Перемогу», S7 Airlines та Utair Aviation. Більшість продукції прямувала через такі країни, як Обʼєднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Мальдіви. Але кілька партій, у тому числі до росії, були відправлені безпосередньо зі США чи Європи.
- Після вторгнення військ росії в Україну 24 лютого Євросоюз закрив небо для російських літаків, заборонив постачати запчастини для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобовʼязав лізингові фірми повернути літаки, які були в оренді у російських перевізників. США теж наклали санкції на авіасектор рф.
- У липні стало відомо, що авіакомпанії росії відмовляються повертати 435 літаків та авіазапчастини, які вони орендували в іноземних компаній. Ці літаки коштують мільярди доларів, тож лізингові компанії вже подали страхові претензії на суму $10 мільярдів.
- Reuters із посиланням на джерела писало, що російські авіакомпанії, зокрема державна компанія «Аерофлот», розбирають літаки, щоб отримати запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.