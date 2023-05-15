У Португалії знайшли найстарішого у світі собаку. Йому виповнився 31 рік

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Guinness World Records

У португальському селі Конкейрос відсвяткував день народження найстаріший у світі собака на ймення Боббі. Йому виповнився 31 рік.

Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса, куди Боббі потрапив через свій поважний вік.

Ветеринарна служба муніципалітету Лейрія, де Боббі зареєстрували у 1992 році, підтвердила дату його народження. Також її засвідчила база даних домашніх тварин, авторизована урядом Португалії.

Guinness World Records

Цей собака побив майже столітній рекорд — попередній найстаріший пес, Блуї, який був австралійським пастушим собакою, прожив 29 років 5 місяців (з 1910 по 1939 рік).

За словами власника пса Леонеля Кости, Бобі — чистокровний рафейро-ду-Алентежу (порода собак — охоронців худоби, середня тривалість життя 12—14 років).

У минулому у родині Кости було кілька собак поважного віку, зокрема, мати Бобі, Гіра, яка дожила до 18 років. Однак Коста сказав, що ніколи не міг уявити, що його собака досягне тридцятиріччя.

За словами власника, одним із найбільших чинників довголіття Бобі є мирне середовище, де він живе.

Guinness World Records

Протягом усього свого життя Бобі був на вільному вигулі — він бродив лісами навколо будинку. Його ніколи не привʼязували. Також пес жив з великою кількістю інших тварин.

Зараз через вік Бобі стає важко ходити, тому він гуляє тільки у дворі будинку. Його зір погіршився, і він часто наштовхується на щось під час ходьби. Як і літні люди, Бобі багато спить. Він відразу лягає в ліжко після їжі, а в холодні дні любить дрімати біля багаття.

Guinness World Records