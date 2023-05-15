Мистецтвознавці знайшли не відомі раніше картини Рембрандта. Їхня початкова вартість — від $6 до $10 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Charlie Bibby / FT
Експерти з аукціонного будинку Christieʼs виявили у приватній мистецькій колекції британської родини два невідомі портрети, написані нідерландським художником Рембрандтом.
Про це пише Financial Times.
На портретах, написаних олією, зображені літні чоловік Ян Віллемс ван дер Плуйм і його дружина Яапгена Карелса з Лейдену (Нідерланди), картини датовані 1635 роком.
Мистецтвознавці оцінювали полотна в родині колекціонерів, коли помітили не відомі раніше твори — вони одразу зрозуміли, що автор саме Рембрандт. Їхню автентичність уже підтвердили.
Улітку портрети виставлять на продаж у лондонських виставкових залах Christieʼs. Фахівці оцінили їх у $6—10 мільйонів.
Картини британська родина придбала ще в 1824, проте хто саме з предків їх купив — тримають у секреті.