WP: Власник «ПВК Вагнера» Пригожин пропонував Києву дані про позиції російських військ в обмін на відступ ЗСУ з Бахмуту

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

В кінці січня цього року власник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту.

Про це пише The Washington Post із посиланням на злиті в мережу секретні американські документи, вказуючи, що вони були розміщені на Discord-серверах.

Газета пише, що Пригожин на тлі конфлікту з керівництвом російського Міноборони підтримує звʼязки з Головним управлінням розвідки Міноборони України. У документах сказано, що в січні, коли його найманці в Бахмуті зазнавали великих втрат, Пригожин виходив на ГУР із пропозицією дати інформацію про конкретні позиції російських військових, щоб ЗСУ могли їх атакувати. Він пропонував штурмувати райони на півдні, щоб вийти до анексованого Криму. Пригожина казав, що російські військові стикаються з нестачею боєприпасів і мають поганий моральний стан.

Згідно з одним із документів, Пригожин мав телефоні розмови з офіцерами ГУР і особисто зустрічався з деякими в одній із країн Африки. У ще одному документі сказано, що Київ здогадується про обізнаність Кремля щодо контактів ГУР із Пригожиним.

Два українські чиновники на умовах анонімності підтвердили газеті, що Пригожин кілька разів розмовляв з українською розвідкою. Один чиновник сказав, що бізнесмен неодноразово виходив із пропозицію щодо Бахмуту, але Київ їх відкидав через недовіру. Один із українських співрозмовників газети охарактеризував контакти із засновником «ПВК Вагнера» як спробу «тримати друзів близько, а ворогів іще ближче».

Сам Пригожин уже відреагував на публікацію і підтвердив контакти з ГУР, додавши що «ми до сих пір із [головою ГУР Кирилом] Будановим перебуваємо в Африці».