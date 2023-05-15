Сили оборони України за добу ліквідували 580 окупантів. Яка ситуація на фронті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
У Бахмуті тривають запеклі бої, росіяни атакують околиці Часового Яру й Костянтинівки, намагаючись перерізати траси постачання. За добу Сили оборони відбили 46 атак.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу, додавши, що росія за добу втратила вбитими 580 військових.
У напрямку Купʼянська ворог намагався наступати в районах Масютівки та Синьківки, ЗСУ відбилися.
Тривають важкі бої за Бахмут, окупанти безуспішно атакували в напрямку Григорівки, Богданівки (околиці Часового Яру) і Предтечиного (околиці Костянтинівки).
Біля Донецька українські воїни відбили численні атаки в районі Марʼїнки.
Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу й техніки, збито два розвідувальні безпілотники «Орлан-10» і БпЛА Supercam.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року і тривають досі. На захоплення Бахмуту росія кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшість артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.
- Власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин перед цим розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм.