Сили оборони України за добу ліквідували 580 окупантів. Яка ситуація на фронті

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У Бахмуті тривають запеклі бої, росіяни атакують околиці Часового Яру й Костянтинівки, намагаючись перерізати траси постачання. За добу Сили оборони відбили 46 атак.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу, додавши, що росія за добу втратила вбитими 580 військових.

У напрямку Купʼянська ворог намагався наступати в районах Масютівки та Синьківки, ЗСУ відбилися.

Тривають важкі бої за Бахмут, окупанти безуспішно атакували в напрямку Григорівки, Богданівки (околиці Часового Яру) і Предтечиного (околиці Костянтинівки).

Біля Донецька українські воїни відбили численні атаки в районі Марʼїнки.

Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу й техніки, збито два розвідувальні безпілотники «Орлан-10» і БпЛА Supercam.