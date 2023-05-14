У росії підтвердили, що Олександр Лукашенко захворів

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Reuters / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже пʼятий день не зʼявляється в публічному просторі. Про його стан чи місцеперебування офіційно нічого не відомо, а низка медіа писали, що Лукашенко захворів.

На військовому параді путіна 9 травня в Москві він виглядав нездоровим і пропустив низку заходів, терміново повернувшись до Мінська. Сьогодні, 14 травня, Лукашенко не зʼявився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну. Замість нього виступав премʼєр-міністр Роман Головченко, який зачитав звернення від Лукашенка.

«Єврорадіо» писало, що 13 травня кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медцентру Управління справами президента і повернувся назад до однієї з резиденцій через дві години.

Тепер хворобу Лукашенка підтвердив заступник голови комітету Держдуми росії у справах СНД Костянтин Затулін. У коментарі виданню «Підйом» він заявив, що «там нічого такого надприродного немає», це «не коронавірус» і «людина просто захворіла».

У пресслужбі Лукашенка офіційно нічого не повідомляють, а неофіційно говорять, що той працює з документами.