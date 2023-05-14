Міноборони росії заявило про загибель двох своїх високопоставлених командирів під Бахмутом
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Міноборони росії заявило про загибель двох високопоставлених командирів у районі Бахмуту. Йдеться про командира 4 мотострілецької бригади полковника Вʼячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка.
Про це пише Міноборони росії у своєму Telegram-каналі.
Там розповіли, що Макаров та Бровко нібито «особисто керували діями військових на передовій» і загинули від отриманих поранень.
Про Бровка є інформація на сайті «Миротворець». Там зазначено, що у 2014—2017 роках він уже проходив службу на окупованому Донбасі. Також про нього згадують у деяких новинах на сайті російського Міноборони.
Про Макарова публічної інформації майже немає. Відомо лише, що у 2022 році людина з аналогічним імʼям, прізвищем та посадою стала воєнкомом Хабаровського краю.
4 мотострілецька бригада російської армії — це колишня бригада «ЛНР». Вона входить до складу 2 Лугансько-Сєвєродонецького армійського корпусу росії. Бригаду створювали на базі таких відомих батальйонів луганських бойовиків як «Лєший», «Вітязь», «Бетмен» та інші. Свого часу «начальником штабу» цієї бригади був бойовик Олександр Бєднов («Бетмен»), кортеж якого розстріляли на окупованій Луганщині в 2015 році.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року і тривають досі. На захоплення Бахмуту росія кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.
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