Міноборони росії заявило про загибель двох своїх високопоставлених командирів під Бахмутом

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Getty Images / «Бабель»

Міноборони росії заявило про загибель двох високопоставлених командирів у районі Бахмуту. Йдеться про командира 4 мотострілецької бригади полковника Вʼячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка.

Про це пише Міноборони росії у своєму Telegram-каналі.

Там розповіли, що Макаров та Бровко нібито «особисто керували діями військових на передовій» і загинули від отриманих поранень.

Про Бровка є інформація на сайті «Миротворець». Там зазначено, що у 2014—2017 роках він уже проходив службу на окупованому Донбасі. Також про нього згадують у деяких новинах на сайті російського Міноборони.

Про Макарова публічної інформації майже немає. Відомо лише, що у 2022 році людина з аналогічним імʼям, прізвищем та посадою стала воєнкомом Хабаровського краю.

4 мотострілецька бригада російської армії — це колишня бригада «ЛНР». Вона входить до складу 2 Лугансько-Сєвєродонецького армійського корпусу росії. Бригаду створювали на базі таких відомих батальйонів луганських бойовиків як «Лєший», «Вітязь», «Бетмен» та інші. Свого часу «начальником штабу» цієї бригади був бойовик Олександр Бєднов («Бетмен»), кортеж якого розстріляли на окупованій Луганщині в 2015 році.