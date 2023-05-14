Російська армія за добу втратила понад 600 військових та 5 танків

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Українські військові за добу зліквідували ще 620 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії на війні в Україні вже перевищила 198 тисяч солдатів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також вони знищили пʼять танків і 18 бойових броньованих машин росіян. Крім цього, підбили 21 артилерійську систему та одну реактивну систему залпового вогню.

Українські військові також збили 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Загалом протягом доби росіяни 57 разів атакували українські позиції. Основні бої тривають у районах міст Бахмут та Марʼїнка.