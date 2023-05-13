Reuters: У США зламали дані 237 тисяч держслужбовців

Новини

Pixabay

У Департаменті транспорту США стався витік даних, внаслідок чого була розкрита особиста інформація 237 тисяч державних службовців.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Це сталося в системі обробки пільг TRANServe, яка відшкодовує державним службовцям витрати на проїзд. Під загрозою опинилася інформація про 114 тисяч нинішніх і 123 тисячі колишніх співробітників відомства. Чи використовували ці дані зі злочинною метою, наразі невідомо.

Департамент транспорту повідомив Конгрес про витік електронною поштою. Там зазначили, що порушення не вплинуло на системи безпеки транспортування. Хто може нести відповідальність за злом, не уточнили.

Департамент розпочав розслідування й тимчасово заблокував доступ до системи транспортних пільг.