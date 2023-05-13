Зі Storm Shadow ЗСУ можуть уразити будь-який обʼєкт на окупованих територіях. Провідні світові медіа про війну 12 травня

Новини

«Бабель»

З грудня по травень Україна отримала західної зброї на понад $30 мільярдів. Це більше за річні закупівлі в арміях всіх країн НАТО, окрім США. Вже скоро ця зброя буде використана в українському контрнаступі, однак чи буде її достатньо ― відкрите питання, у якому намагався розібратись оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Прорив ЗСУ на кшталт того, який відбувся торік на Харківщині, підштовхне росію до усвідомлення, що їй Україну не перемогти й потрібно шукати способів завершити війну. Якщо ж контрнаступ України нагадуватиме тупцяння росіян під Бахмутом, ближче до зими союзники можуть натиснути на Київ із вимогою відмовитися від ідеї якнайшвидше відвоювати свої території й шукати з росіянами дипломатичного рішення. Якою саме буде ситуація, залежить навіть не від кількості зброї, пише Чемпіон (він цитує американського офіцера, який каже, що в будь-якій армії перед наступальною операцією вважають, що зброї замало), а від кількох факторів, що стосуються військ окупанта й української армії. Наприклад, чи вистачить у путіна людей для захисту всієї мережі укріплень, яку окупанти встигли набудувати на тимчасово захоплених територіях. Якщо ні, українцям потрібно буде лише прорвати оборону в кількох місцях, а далі буде значно простіше. Точно сказати, яка ситуація з людським ресурсом у росіян, зараз не можна. Інший важливий фактор ― наскільки вдало ЗСУ зможуть проводити комплексні операції з залученням різних родів військ. Відсутність переваги в повітрі, численний та озброєний до зубів ворог, заміновані поля й інші перешкоди ― все це залишає шанс для успіху лише тій армії, чиї підрозділи здатні оперативно й ефективно посилювати один одного в бою. Таких армій у світі лише кілька, пише Чемпіон, і українська досі до їхнього числа не належала. Однак плюс у тому, що саме ці найкращі армії, зокрема американська, навчали українців. Дуже скоро стане очевидним, наскільки добре це вийшло. Інший вкрай важливий для перемоги фактор ― допомога зброєю, однак не всім відомими танками чи засобами ППО, а технікою й софтом, які дозволяють краще працювати тим же засобам протиповітряної оборони у звʼязці з іншими військами. Відомо, що США й Німеччина передавали Україні цю неназвану техніку ― якщо її вдасться інтегрувати в українську оборону, вона дозволить швидше виявляти й точніше знищувати ворожі цілі. Також важливою є техніка для укладання мостів і самі пересувні мости, за допомогою яких можна долати не лише річки, а й рови чи інші перешкоди. Наступаючи, українській армії потрібно буде якнайшвидше створити плацдарм на ще недавно окупованій території ― і без спецтехніки тут не обійтися. Поки що кількість наданих союзниками мостів і мостоукладачі для України вимірюється одиницями, а не десятками, зазначає автор.

«Будь-який російський танк і російський солдат на українській території тепер може бути успішно знешкоджений», ― так на британському телеканалі Sky News прокоментували передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Нову партію допомоги від Сполученого Королівства прокоментував відставний віце-маршал військової авіації Британії Шон Белл. Він зазначив, що на британських складах є понад 900 таких ракет. Частину з них планують модернізувати, адже моделі вже 25 років. Однак очевидно, що оновлять не всі ― і частина стане дуже в пригоді українцям у їхній протидії російському вторгненню. Тепер уперше від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ мають можливість влучити в будь-яку ціль ― від Керченського мосту до найдальших куточків тимчасово окупованих Донеччини й Луганщини, зазначає телеканал.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua