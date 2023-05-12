Reuters: Очільник МАГАТЕ планує презентувати в Радбезі ООН угоду про захист Запорізької атомної електростанції

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Очільник Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує цього місяця презентувати в Раді Безпеки ООН угоду із росією та Україною про захист Запорізької АЕС. Сторони нібито близькі до такої угоди.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Питання безпеки Запорізької АЕС стало ще гострішим на тлі новин про український контрнаступ і можливі бойові дії біля АЕС. Джерела кажуть, що Україна тривалий час виступала проти цієї угоди, але тепер підтримує її. Натомість позиція росії до кінця незрозуміла.

Гроссі планує презентувати основні принципи захисту АЕС, які до того моменту мають отримати підтримку з боку України та росії.

Сам план Гроссі неодноразово змінювався через критику то України, то росії. Спочатку планувалося створити «захисну зону» навколо АЕС, але від цієї ідеї давно відмовилися. Зараз у МАГАТЕ хочуть заборонити розміщення важкого озброєння на території станції, але поки немає розуміння, що саме вважати важким озброєнням.

Також одним із принципів має бути відсутність військових на АЕС, хоча росія продовжує стверджувати, що озброєні люди на станції не підпадають під категорію військових. У росії кажуть, що АЕС охороняють співробітники Росгвардії. Ще один пункт передбачає заборону будь-якого тиску та нападів на український персонал станції.