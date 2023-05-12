В Україні зʼявився перший реєстр активів російських олігархів

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Перший реєстр активів російських олігархів в Україні разом створили аналітичний центр StateWatch і онлайн-сервіс YouControl. Він називається Trap Aggressor.

Реєстр дозволяє моніторити статус майна й бізнесу росії, тобто російських олігархів, під час конфіскації, а також систематизувати дані про них.

У реєстрі вже є 53 олігархи. Серед них — росіяни з рейтингу «200 найбагатших бізнесменів» за 2021 рік від Forbes рф, громадяни росії під українськими санкціями та бенефіціари бізнесу в Україні.

Вони мають в Україні 112 компаній загальною вартістю 6 мільярдів гривень. Статуси цих активів поділяються на арештовані (в межах кримінальних проваджень) і конфісковані (за рішенням Вищого антикорсуду).

У StateWatch зазначають, що конфіскувати активи росіян почали в Україні ще у вересні 2022 року, проте поки що вдалося це зробити лише щодо декількох олігархів.