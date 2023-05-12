У США судять блогера, який навмисно розбив літак заради переглядів

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У США судять YouTube-блогера Тревора Джейкоба, який навмисно розбив літак заради переглядів. Його звинуватили в перешкоджанні федеральному розслідуванню.

Про це пише BBC.

У грудні 2021 року він розмістив на своєму каналі відео авіакатастрофи, яка нібито була нещасним випадком. Сам Джейкоб вистрибнув із парашутом із літака й знімав все на камеру, зокрема, як неконтрольований літак падає на землю. Літак впав через 35 хвилин після зльоту в національному лісі Лос-Падрес.

Після цього блогер повернувся на місце падіння літака й прибрав усі уламки. Але перед цим він повідомив про авіакатастрофу Національній раді безпеки на транспорті.

Прокуратура вважає, що блогер «і не планував досягати місця призначення, а хотів катапультуватися під час польоту і зняти все на відео». Експерти також вважали, що відео могло бути постановочним, оскільки Джейкоб заздалегідь взяв із собою парашут, а також навіть не намагався безпечно посадити літак.

Блогер уже визнав свою провину на суді й заявив, що знімав ролик для реклами якогось товару. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Його ліцензію пілота вже відкликали.