Подання про присвоєння звання «Герой України» розглядатиме експертна група при президентові. Зеленський підписав указ

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Президент України Володимир Зеленський змінив правила присвоєння звання «Герой України». Попередньо розглядати подання про присвоєння звання буде експертна група при президентові.

Указ Зеленський підписав 12 травня.

До складу експертної групи увійдуть:

військове керівництво;

командувачі родів військ та оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ);

представники правоохоронних органів.

Вони будуть окремо розглядати кожен героїчний вчинок і вноситимуть подання про присвоєння державних нагород. Далі експертна група передасть свій висновок до Комісії державних нагород і геральдики при президентові.

«Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання «Герой України» говорить про те, що це питання потребує упорядкування», — пояснив Зеленський.

До цього подання про присвоєння звання «Герой України» президенту вносив парламент, уряд, Конституційний суд, Верховний суд, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура, міністерства, обласні, міські державні адміністрації, а також Комісія державних нагород і геральдики при президентові України.