FT: ЄС планує прокласти підводний інтернет-кабель у Чорному морі. Це має зменшити залежність від росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Європейський Союз планує прокласти підводний інтернет-кабель у Чорному морі, щоб покращити звʼязок із Грузією та зменшити залежність від ліній, які проходять через росію.
Про це пише Financial Times.
Згідно із програмним документом Єврокомісії, кабель завдовжки 1 100 кілометрів і вартістю €45 мільйонів зʼєднає країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води в Чорному морі. Проєкт поки що розглядають, тендери на його реалізацію ще не відкрили.
За словами джерел FT, у 2021 році ЄС і Грузія визнали, що для покращення цифрового звʼязку Грузії необхідний чорноморський інтернет-кабель. Згодом війна в Україні додала поштовху проєкту. Наземні лінії звʼязку та станції, через які підводні кабелі виходять на берег, вважаються вразливими для шпигунства, хакерів і злодіїв.
ЄС також планує прокласти окремий електричний кабель по дну Чорного моря в рамках програми Global Gateway. Він має зʼєднати Угорщину та Румунію з Грузією та Азербайджаном.
Компанія Vodafone теж розглядає можливість розвитку кабельного маршруту через Чорне море. Проєкт під назвою Kardessa може зʼєднати Україну з Болгарією, Туреччиною та Грузією, а потім продовжуватись по суші до Вірменії, Казахстану й далі до Азії.
- Близько 99% міжконтинентального інтернет-трафіку передається через понад 400 активних підводних кабелів, які простягаються на 1,4 мільйона кілометрів.
- Через росію проходять важливі кабелі світового інтернету. Наприклад, так званий кабель Dream завдовжки 8 700 кілометрів пролягає через Німеччину, Австрію, Словаччину, Україну, росію, Казахстан і Китай.