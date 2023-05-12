У Нью-Йорку заборонили дискримінацію за вагою

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Міська рада Нью-Йорка ухвалила закон, який забороняє на роботі, вдома та у громадських місцях дискримінацію людини через вагу.

Про це повідомляє Associated Press.

Цим законом внесуть правки до списку захищених від дискримінації характеристик, таких як раса, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність та етнічне походження. У переліку зʼявляться вага та зріст. Законопроєкт передбачає винятки, наприклад, для роботи, де зріст чи вага є невідʼємною частиною виконуваної ролі.

Скарги на дискримінацію за вагою буде розслідувати міська комісія з прав людини, яка вже розглядає скарги через расу, стать і вагітність.

«Людям із різними типами статури не тільки відмовляють у роботі та просуванні по службі, на які вони заслуговують, суспільство заперечує їх існування, не пропонуючи жодних засобів правового захисту від цього упередженого ставлення», — сказав член Ради Шон Абреу, який ініціював ухвалення закону.

Нью-Йорк приєднається до інших міст країни з аналогічними заходами захисту. Мічиган — єдиний штат, у якому закон прямо забороняє дискримінацію за вагою, тоді як у штаті Вашингтон суд ухвалив, що ожиріння підпадає під дію антидискримінаційного закону для працівників з обмеженими можливостями.