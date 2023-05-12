На початку осені Україна отримає від США 31 танк Abrams

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Reuters

Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті, передає українська служба «Голосу Америки».

Остін каже, що кілька танків Abrams вже перемістили на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна пришвидшити постачання цих танків Abrams Україні, глава Пентагону відповів, що американські військові не лише відправляють танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але й створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, що є новою технікою для українців.

«Ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», — сказав Остін.

Він додав, що наприкінці квітня країни НАТО та учасники Контактної групи «Рамштайн» доставили в Україну понад 230 танків, 1 550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад девʼяти нових бронетанкових бригад.