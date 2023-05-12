Черговий наслідок нападу путіна ― зближення Японії з НАТО. Провідні світові медіа про війну 11 травня

Новини

«Бабель»

Нібито зумовлене захистом росії від впливу НАТО її повномасштабне вторгнення в Україну призвело до ще одного протилежного наслідку: слідом за Фінляндією та Швецією ближчою до НАТО стає Японія. Через «погіршення безпекової ситуації у світі» днями в Токіо почав роботу перший в Азійсько-Тихоокеанському регіоні офіс співпраці з НАТO, пише Insider. Новий офіс займатиметься координацією роботи партнерів НАТО в регіоні ― крім Японії, це також Південна Корея, Австралія й Нова Зеландія. Представник Північноатлантичного альянсу вже заявив, що з-поміж усіх партнерів блоку у світі Японія найбільше відповідає його стандартам. Видання зазначає, що агресія росії дала протилежний ефект: НАТО лише збільшилось і розширилось. Щоправда, посилення позицій альянсу на Далекому Сході побоюється Китай, він неодноразово заявляв, що присутність НАТО в регіоні сприймає як провокацію.

Коротку антиутопію про те, що може статися з Україною, якщо Захід перестане надавати Києву допомогу, опублікував у впливовому серед американських політиків виданні The Hill письменник та в минулому федеральний прокурор Грегорі Воллес. Матеріал вийшов під заголовком «Російська брутальність в Україні ще навіть не почалася». Якщо дозволити росії захопити Україну, пише Воллес, почнуться жахи, які можна порівняти лише зі злочинами нацистів у Європі. По-перше, росіяни знищать українську державу, заборонять тризуб, прапор, гімн, а також Православну церкву України. Далі вони спалять українські підручники, зокрема з історії, змушуватимуть дітей переймати російський світогляд, погрожуючи батькам у разі спротиву позбавити їх батьківських прав. Це звичка росії ― точнісінько так вона намагалася колись знищити ідентичність поляків. У намаганні знекровити польське керівництво росіяни вбили тисячі офіцерів під Катинню. Далі росіяни облаштують на території України концтабори ― вони вже створили 24 таких на тимчасово окупованих територіях країни. Це мало чим відрізняється від ГУЛАГу, а знищення українських військових у таборі в Оленівці ― від того, як у 1917-му більшовики, пообіцявши 50 офіцерам-білогвардійцям недоторканність в обмін на добровільну здачу в полон, скинули їх у доменну піч. Меж російської брутальності не існує, запевняє Воллес. І якщо перестати підтримувати Україну, доведеться спостерігати, як путін знищує націю, якою зараз захоплюється весь світ. Письменник сподівається, що змальована ним перспектива спонукає Захід не допустити цього.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua