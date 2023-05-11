В Австралії запропонували відстрілювати кенгуру, щоб вони не вмирали з голоду
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Австралійські екологи запропонували відстрілювати кенгуру, щоб регулювати їхню чисельність. Інакше тварини можуть масово загинути від голоду.
Про це пише CBS News.
Незважаючи на те, що кенгуру став одним із символів Австралії, ці тварини нерідко спричиняють проблеми. Влада штату Вікторія наполягає, що кенгуру можуть завдати шкоди сільськогосподарським угіддям, майну та поселенням, а також становлять ризик для людей.
Надмірна популяція також небезпечна для самих кенгуру, оскільки їм не вистачає їжі, і багато тварин вмирають від голоду. У 2016 і 2017 роках у країні мешкали майже 45 мільйонів кенгуру — це приблизно вдвічі більше, ніж людей в Австралії. А протягом наступних кількох років їхня популяція може сягнути 60 мільйонів.
«Ми підрахували, що під час останньої посухи в деяких районах загинуло 80 або 90 відсотків кенгуру. Вони помирають від голоду — ходять у громадські туалети та їдять туалетний папір», — розповіла еколог Кетрін Мозебі.
Екологи вважають, що найкращий спосіб урятувати кенгуру від такої долі — це відстрілювати їх. Водночас критики стверджують, що масовий забій кенгуру — це вбивство австралійської дикої природи.
- У 1932 році в Австралії уже відстрілювали птахів. Тоді фермери скаржилися, що кілька десятків тисяч ему атакували посіви пшениці в окрузі Кемпіон. Згодом Збройні сили Австралії провели операцію з масового знищення птахів. Військові використовували проти них кулемети, і в медіа цей інцидент назвали «Війною з ему».
- У липні 2022 року 67-річна жінка отримала порізи та зламала ногу після нападу кенгуру. А в березні того ж року тварина напала на трирічну дівчинку, яка отримала травми голови. У вересні кенгуру вбив чоловіка, який тримав його як домашню тварину. Поліцейським, які прибули на виклик, довелося застрелити кенгуру.