Французька компанія збирається запустити у стратосферу капсулу з туристами. На борту — мішленівські страви

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Французька компанія Zephalto у 2024 році збирається запустити туристів у стратосферу на відстань до 25 кілометрів від Землі. На борту подаватимуть страви від мішленівських шефів.

Про це повідомляє CNN.

Zephalto — це підприємство з космічного туризму. Його заснував колишній авіадиспетчер Вінсент Фарре дʼАстьєс. Компанія вже продає квитки з попереднім бронюванням на майбутні польоти в герметичній капсулі під назвою Celeste («Селеста»). Капсула буде прикріплена до аеростату і підніметься на висоту 25 кілометрів, що дозволить гостям помилуватися Землею.

Ці капсули не потраплять у суборбітальний простір, але все одно літатимуть значно вище за середній комерційний літак і без втрати гравітації та супутнього відчуття невагомості.

У капсулі буде доступне меню з мішленівського ресторану. Хто буде шеф-кухарями — поки невідомо. Однак вони матимуть повну свободу вибору того, що буде в меню. Компанія хоче, щоб шеф-кухарі могли виявити свою творчість.

Інтерʼєр герметичної капсули зараз розробляє французький дизайнер Жозеф Діран, у Zephalto обіцяють, що він випромінюватиме «французьку майстерність».

Квитки з попереднім бронюванням коштують €10 тисяч і дають покупцям можливість зарезервувати місце, коли квитки надійдуть у продаж. Загалом поїздка на Celeste коштуватиме €120 тисяч. Польоти будуть відкриті для людей різного віку, жодної попередньої підготовки не потрібно. Перші вильоти будуть із Франції.

У Zephalto каналу CNN Travel повідомили, що місця на борту перших рейсів із кінця 2024 до середини 2025-го вже зайняті, тепер продають місця для попереднього бронювання на середину 2025 року й далі. Компанія обіцяє за 90 хвилин підняти шістьох пасажирів і двох пілотів на максимальну висоту зі швидкістю чотири метри на секунду, а потім капсула мандруватиме над Землею протягом трьох годин.

Компанія заявляє, що повітряна куля повинна мати такі самі сертифікати Європейського агентства з авіаційної безпеки, як і комерційний літак. Zephalto вже виконала три пілотовані випробувальні польоти, ще один запланований на кінець 2023 року.