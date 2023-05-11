Bloomberg: Україна отримала зброю для контрнаступу на $30 мільярдів

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Reuters

Для майбутнього контрнаступу Україна отримала арсенал зброї вартістю понад $30 мільярдів. Військова техніка, яку з грудня передали українським Силам оборони, коштує більше, ніж витрачає за рік будь-який член НАТО, крім США. Але поки невідомо, чи буде цього достатньо.

Про це пише Bloomberg.

Щоб досягти успіху, зазначає видання, Україні потрібно буде провести складну операцію без переваги в повітрі. Для цього треба скоординувати піхоту, бронетехніку, саперів і протиповітряну оборону, щоб максимально посилити ефект від понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня 2022 року.

Водночас українські командири неодноразово закликали збільшити кількість озброєнь, зокрема ППО та ракет великої дальності.

«Жодна армія ніколи не вірить, що вона достатньо добре оснащена, щоб виконувати те, що від неї вимагається. Це природа військових», — вважає колишній полковник морської піхоти США Марк Канкіан. Зараз він консультує Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

На думку військових аналітиків, майбутнє України на полі бою залежатиме від факторів, які виходять далеко за рамки оснащення — це навчання, розвідка та змога подолати перевагу росіян у повітрі.

Аналітики Bloomberg вважають, що контрнаступ, імовірно, зосередиться на півдні України. Для того щоб прорвати ешелоновану російську оборону, знадобиться спеціальне інженерне обладнання для розмінування, перекриття окопів і знесення бункерів, яке союзники вже надіслали. Також Захід передав Україні сотні вантажівок і транспортерів, які необхідні для швидкого переміщення важкої бронетехніки на позиції.

Чи достатньо у росії військ, щоб укомплектувати оборону тимчасово окупованого півдня України, — наразі невідомо. Якщо окупантів на півдні недостатньо, їм доведеться вгадувати, куди вдарять українці, що дозволить Києву здивувати росіян і обійти їх з флангу.