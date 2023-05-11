Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно більше часу, щоб розпочати контрнаступ — військові чекають доставки обіцяної військової допомоги.

Про це він розповів в інтервʼю BBC.

Зеленський зазначив, що бойові бригади готові до контрнаступу, але армії все ще потрібне «щось», зокрема бронетехніка, яка надходить партіями.

«Із [тим, що ми вже маємо] ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам потрібно трохи більше часу», — пояснив Зеленський.