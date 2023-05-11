Вірменія та Азербайджан заявили про ескалацію на кордоні — вони звинувати одне одного в обстрілах

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MoD of Armenia

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану від ранку обстрілюють вірменські позиції з мінометів і артилерійських знарядь у напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Прессекретар Міноборони Вірменії Арам Торосян заявив, що станом на 08:00 з вірменської сторони є троє поранених.

За його словами, Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь і в напрямку машини швидкої допомоги, де перебував поранений військовослужбовець.

Станом на 09:00 підрозділи Азербайджану продовжують вести артилерійсько-мінометний вогонь по вірменських позиціях, розташованих у напрямку Сотка, зазначили в оборонному відомстві Вірменії.

У Міноборони Вірменії також спростували поширену азербайджанськими медіа інформацію про те, що вірменська сторона використовує іранські безпілотники.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що від прицільного вогню військовослужбовець надстрокової служби азербайджанської армії отримав важке поранення в голову. Баку звинуватив Єреван у порушенні режиму припинення вогню.

«З ранку 11 травня збройні сили Вірменії, ще більше нагнітаючи обстановку, ведуть мінометний обстріл позицій азербайджанської армії з позицій у Зодському напрямку Басаркечарського району. Підрозділи азербайджанської армії вживають необхідних заходів у відповідь», — ідеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.