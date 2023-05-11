Цьогорічний «парад Перемоги» став свідченням поразки росії та путіна особисто. Провідні світові медіа про війну 10 травня

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«Бабель»

Зазвичай керівники ворожих армій є пріоритетною ціллю для супротивника. Без керівника війська розосереджуються, на певний час знижуються швидкість і якість прийняття рішень, моральний дух страждає також. Але у випадку з російським генералом Валерієм Герасимовим усе навпаки, пише австралійський мовник ABC. Українська армія має оберігати його й сподіватися, що путін не замінить керівника нападу на Україну на іншу людину. Протягом повномасштабної війни Герасимов спромігся припуститися вже чотирьох великих помилок. Перша ― власне планування вторгнення, оскільки практика показала, що фактично російська армія виявилась не готовою до будь-якого розвитку подій не за планом. Друга ― хаотична мобілізація восени 2022-го, яка спричинила паніку серед росіян. Третя сягає корінням 2012 року, коли російська армія почала реформу, яка включала скорочення кількості військкоматів. У підсумку виявилось, що збройні сили країни не можна швидко масштабувати, а вся система стала ще більш неповороткою, ніж була. І четверта помилка в тому, що усі наступи росії обернулись поразками. Особливо це стосується зимового наступу, який так і не дав жодних відчутних результатів, окрім великих втрат серед росіян у живій силі, снарядах і техніці. Зараз багато що готове до пʼятої помилки Герасимова ― втрати росіянами значних територій у рамках українського контрнаступу. Так, армія окупанта підготувалась до нього, звівши ряди оборонних укріплень. Але все одно лінія фронту залишається значною, і втримати її ― складна задача навіть для добре навченої та вмотивованої армії, чого не сказати про теперішню російську, пише ABC. Будь-якої з цих помилок достатньо для звільнення ― однак путін продовжує тримати Герасимова біля себе. Як ідеться у статті, головна причина цього ― в лояльності військового до російського диктатора. Як зʼясувалося, путін цінує її більше за професіоналізм. Також у перспективі Герасимова можна зробити цапом-відбувайлом, «винним» у поразці росіян у війні.

Не мати надмірних очікувань від українського контрнаступу закликає редакційна рада The Washington Post. Дійсно, ЗСУ вмотивовані, мають хороших керівників та отримали чимало нової зброї. Однак це не гарантує перемогу над армією, яка, все ж таки, входить до пʼятірки найпотужніших у світі. Видання зазначає, що попередні успішні контрнаступи українці провели, ще не маючи багато західної зброї, і те, що зараз вона забезпечить значну перевагу на полі бою, ще не гарантовано. Втім, навіть якщо істотного руху вперед не буде ― це не привід вважати, що всі танки Leopard і Abrams були невдалим внеском в українську оборону. Скоріше, це привід для Заходу картати себе за те, що не надав Україні всього, про що вона просить. Головний посил видання: важливо, щоб Захід продовжив підтримувати Київ і у випадку, якщо лінія фронту в результаті контрнаступу зміниться на милі, і якщо ЗСУ відтиснуть ворога лише «на метри».

Військовий парад до 9 травня вже два десятиліття є для путіна приводом продемонструвати силу російської військової машини. Однак цьогорічний парад стане таким, про який російський диктатор волітиме якнайшвидше забути, пише в Atlantic Council аналітик Пітер Дікінсон. По-перше, вже всі охочі висміяли цей захід як «парад з одним танком»: на відміну від минулих років, коли Красною площею їхали десятки танків, зараз він був один і майже сторічного віку. По-друге, акція «Безсмертний полк» цьогоріч принесла більше проблем, ніж піар-переваг, враховуючи десятки тисяч недавно загиблих окупантів. Зрештою, відміна святкування в багатьох регіонах стала чітким доказом: справи росіян у війні йдуть далеко не за планом, підсумовує автор.

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