У Фінляндії продають острів біля кордону з рф за майже €8 мільйонів. Колись там була військова база
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Kiira Ikävalko / Yle
Нинішній власник острова під назвою Ранкі, підприємець Ісмо Раті, продає його за € 7,9 мільйонів — це у понад десять разів більше за суму, за яку він його купив вісім років тому.
Про це пише Yle.
Острів розташований неподалік росії — там колись були гарнізони військ Фінляндії. Військові закінчили свою діяльність на острові у 2006 році, і через декілька років його викупив Ісмо Раті — розбив територію на ділянки, усі будівлі обладнав геотермальним опаленням і підготував Ранкі до продажу.
За словами підприємця, він уже отримав численні пропозиції від зацікавлених покупців, тому розраховує продати острів уже в кінці року.