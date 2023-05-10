У Фінляндії продають острів біля кордону з рф за майже €8 мільйонів. Колись там була військова база

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Kiira Ikävalko / Yle

Нинішній власник острова під назвою Ранкі, підприємець Ісмо Раті, продає його за € 7,9 мільйонів — це у понад десять разів більше за суму, за яку він його купив вісім років тому.

Про це пише Yle.

Острів розташований неподалік росії — там колись були гарнізони військ Фінляндії. Військові закінчили свою діяльність на острові у 2006 році, і через декілька років його викупив Ісмо Раті — розбив територію на ділянки, усі будівлі обладнав геотермальним опаленням і підготував Ранкі до продажу.

За словами підприємця, він уже отримав численні пропозиції від зацікавлених покупців, тому розраховує продати острів уже в кінці року.