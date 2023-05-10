МОН звернувся до поліції щодо освітніх документів Спартака Субботи. Їх хочуть перевірити за фактом підробки

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spartaksubbota / Instagram / «Бабель»

Міністерство освіти та науки України звернулося до Нацполіції, щоб та перевірила, чи не підробив блогер Спартак Суббота іноземні документи про освіту.

Відомство отримало запит на публічну інформацію про достовірність копій і свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на імʼя Субботи Спартака Олександровича. Перевірка довела, що у справі про присудження йому наукового ступеня є завірені документи.

Однак державні підприємства «Інформаційно-іміджевий центр» та «Інфоресурс», до яких звернувся МОН, зʼясували, що в Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО немає відомостей про диплом магістра Спартака Субботи, а свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту міністерство не видавало.

«Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича», — пише Міносвіти.