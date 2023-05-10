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24 канал

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетних комплекси «Куб». Також передадуть відповідні ракети до цих комплексів.

Про це заявив президент країни Петр Павел, пише Ceske Noviny.

Він також зазначив, що Чехія розгляне можливість передати Україні літаки L-159. Це чеські навчально-бойові штурмовики.

За його словами, Україні потрібна модернізація Військово-повітряних сил для підготовки до вирішальної фази війни. Наразі західні країни не хочуть передавати Україні сучасні літаки, тому що занепокоєні, що секретні технології потраплять до рук росії.

«Але я знаю, що переговори тривають, і в результаті Україна може отримати кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки», — зазначив він.

Павел повідомив, що ЗРК «Куб» Україна отримає з великою кількістю ракет. Вона зможе одразу використовувати ці комплекси, оскільки українські військові вміють з ними працювати. У самій Чехії ЗРК «Куб» замінять комплекси Spyder ізраїльського виробництва.

ЗРК «Куб» — радянський комплекс, призначений для захисту Сухопутних військ і здатний збивати повітряні цілі на середніх та малих висотах.