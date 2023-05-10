Швейцарія заморозила понад $8 мільярдів активів російського Центробанку

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Швейцарія заморозила понад $8 мільярдів резервів та активів Центробанку росії. Там вирішили публічно розкрити цю інформацію.

Про це пише пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Особи, організації та юридичні особи, які володіють, контролюють або є контрагентами щодо резервів та активів Центрального банку росії, мали повідомити цю інформацію до 12 квітня 2023 року.

Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії ($8,4 млрд). Це кошти, які належать або контролюються тими людьми чи компаніями, які потрапили під санкції.

«У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, щоб виручені кошти використовувати для відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями», — зазначили у Федеральній раді.