У Великій Британії вперше народилася дитина з ДНК трьох людей

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У Великій Британії народилася дитина, чия ДНК походить від двох батьків і приблизно на 0,1% — від жінки-донора. Новаторська методика має на меті запобігти народженню дітей з руйнівними мітохондріальними захворюваннями.

Про це повідомляє BBC.

Мітохондріальні хвороби невиліковні та можуть призвести до смерті за кілька днів або навіть годин після народження. Деякі сімʼї втратили багато дітей, і цей метод розглядається як єдиний для них варіант мати власну здорову дитину.

Мітохондрії — це крихітні відсіки в майже кожній клітині організму, які перетворюють їжу на придатну для використання енергію. Дефектні мітохондрії не можуть забезпечити організм енергією і призводять до пошкодження мозку, виснаження мʼязів, серцевої недостатності та сліпоти.

Вони передаються тільки по материнській лінії. Отже, лікування мітохондріальним донорством — це модифікована форма ЕКЗ, що використовує мітохондрії зі здорової донорської яйцеклітини.

Однак мітохондрії мають власну генетичну інформацію, або ДНК. Це означає, що технічно діти, які зʼявляються за допомогою цієї технології, успадковують ДНК від своїх батьків і трохи від донора. Це постійна зміна, яка передаватиметься з покоління в покоління.

Цю методику вперше застосували в Ньюкаслі, а у 2015 році у Великій Британії ухвалили закони, що дозволяють створювати таких дітей.

Перші спроби вчених, які намагалися застосувати техніку «трьох батьків», розпочалися в 1990-х роках. Проте у деяких дітей розвинулися психічні розлади, через це техніку заборонили. Утім, вважається, що проблема виникала у дітей, які мають мітохондрії від двох різних джерел, а не від одного.