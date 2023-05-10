США відкрили посольство в Королівстві Тонга, щоб протидіяти Китаю в Тихому океані

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США відкрили посольство в Королівстві Тонга — невеликій острівній державі в південно-західній частині Тихого океану. Таким чином Білий дім хоче посилити дипломатичну присутність у Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.

Про це повідомляє Державний департамент.

Сполучені Штати та їхні регіональні союзники Австралія і Нова Зеландія стурбовані ймовірними планами Китаю побудувати в регіоні військово-морську базу після того, як КНР минулого року підписала із Соломоновими Островами договір про гарантування безпеки.

У відповідь на розширення китайського впливу в Тихоокеанському регіоні цього року Вашингтон після 30-річної відсутності відновив своє посольство на Соломонових Островах і продовжує співпрацювати з Вануату та Кірібаті для відкриття американських диппредставництв у цих країнах.

Сполучені Штати також працюють над оновленням угод із Маршалловими Островами, Палау та Федеративними Штатами Мікронезії про гарантування американською стороною їхньої безпеки та захисту.