У Раді зареєстрували законопроєкт про зменшення призовного віку

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зниження граничного віку призовників. Його планують зменшити з 27 до 25 років.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєкту виступив Кабмін України.

У пояснювальній записці зазначається, що під час воєнного стану, коли призову на строкову службу немає, є сенс скоротити кількість чоловіків, які підлягають призову.

«Тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобовʼязаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період», — йдеться в документі.